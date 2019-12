Milik-Zielinski, il nodo è la clausola

Il Napoli in questi giorni frenetici tra campo e mercato, non ha dimenticato il discorso rinnovi e in modo particolare anche dei due polacchi Zielinski e Milik. Come riportano le pagine odierne del CdS, sui due giocatori c’è un dialogo da oltre un anno, per cercare di prolungare il rinnovo ad entrambi fino al 2024. Il nodo non è l’ingaggio, intesa c’è da tempo, ma sulla clausola, il presidente De Laurentiis la vuole a 100 milioni, l’entuorage dei polacchi abbassarla. Il patron dei partenopei ha fretta, non vuole arrivare a ripetere la vicenda di Mertens e Callejon, per avere da Milik e Zielinski delle risposte definitive.

La Redazione