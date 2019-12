Il mito Ferguson parla dell’ex azzurro Ancelotti: “Tecnico incredibile”

Inevitabile che la vigilia in casa Everton sia stata monopolizzata dal possibile arrivo di Ancelotti. «Non so chi sarà il prossimo allenatore, ma Ancelotti è un tecnico incredibile, ha vinto davvero tutto – le parole di Ferguson – è il tipo di allenatore che sono sicuro il club sta cercando. Io sono il primo a sperare che arrivi un grande tecnico. Siamo un club molto ambizioso, e vogliamo attrarre solo i migliori in circolazione. Perché l’Everton è un top club. E tutti i tecnici che sono stati accostati a questa società sono dei vincenti. E spero di far parte del prossimo staff tecnico perché conosco bene questi giocatori». Da seguire oggi anche Manchester City-Leicester, uno spareggio per il secondo posto, con Guardiola che insegue staccato di quattro punti.

Fonte: CdS