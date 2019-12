Sassuolo, differenziato per quattro: alle 13.15 la parola a De Zerbi

Si prepara la gara con il Napoli in casa Sassuolo. Durante l’allenamento svoltosi nella giornata di ieri in vista dell’ ultima gara dell’ anno, i neroverdi di De Zerbi hanno lavorato divisi in due gruppi: per una parte della squadra lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, per l’altra riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta e lavoro specifico per reparti. A parte Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Andrea Consigli e Gregoire Defrel. Intanto, oggi, alle ore 13.15 è prevista la conferenza stampa del tecnico.

TMW