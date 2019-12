In vista della sfida col Sassuolo l’unico sicuro del posto è Milik

LA CONTINUITA’

Il suo rendimento è stato altalenante in questi primi quattro mesi e mezzo in Italia. Lozano ha sofferto la crisi della squadra azzurra e non si è ancora espresso sui livelli del Psv e della nazionale messicana. Necessario l’ambientamento nel campionato italiano. Il più difficile da un punto di vista tattico e molto più complicato per un attaccante rispetto a quello olandese. Con il 4-3-3 di Gattuso avrà la possibilità di giocare nel suo ruolo preferito, esterno del tridente di attacco a destra o a sinistra: in corsa per una maglia da titolare contro il Sassuolo ma dovrà vincere il ballottaggio con Callejon e Insigne.

Le indicazioni decisive dalla rifinitura di oggi prima della partenza per Reggio Emilia, domani sulla destra potrebbe toccare a lui al posto dello spagnolo: ieri la squadra azzurra ha svolto solo allenamento di scarico in palestra dopo il duro lavoro sul campo dei giorni precedenti. Gattuso verificherà le condizioni generali (da monitorare quelle di Mertens che sono in netto miglioramento) e deciderà l’undici iniziale da schierare nell’ultimo match dell’anno. In attacco sicuro del posto contro il Sassuolo è Milik, il più in forma del momento, che sta viaggiando a una media gol impressionante, tutti gli altri se la giocano e Lozano è in piena corsa.

Fonte: Il Mattino