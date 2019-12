Supercoppa Italiana: Tridente sì o tridente no? Il dilemma sarriano

Il dubbio è legittimo e dopo la ultime due partite con altrettante vittorie non sarà semplice farne a meno. Ma la Juve non potrà giocare sempre e solo con il tridente, a partire dalla Supercoppa contro la Lazio. Sarri ci sta pensando e deciderà solo alla vigilia, ma Dybala, Ronaldo, Higuain dal primo minuto potrebbero sbilanciare troppo una Juve che a Roma è andata parecchio in difficoltà contro la Lazio di Inzaghi. Più prudente la soluzione tattica con Bernardeschi trequartista, sacrificando probabilmente Higuain.

Intanto buone notizie per Szczesny, fuori nelle ultime tre partite a causa di un problema muscolare al pettorale. Oggi ha seguito un programma di allenamento personalizzato tra campo e palestra e filtra ottimismo sul suo recupero per Riad. Solo fisioterapia invece per Alex Sandro, reduce da un problema agli adduttori, e ancora in forte dubbio. Contro la Lazio torna anche Bentancur dopo la squalifica di Genova, e probabilmente rientrerà anche de Ligt in difesa accanto a Bonucci. A centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi favorito su Rabiot. Davanti Bernardeschi sulla trequarti oppure tridente pesante, Sarri ha ancora tre giorni per decidere.

Fonte: Il Mattino