Col 4-3-3 di Gattuso, El Chuky Lozano può tornare a brillare

LA VELOCITA’

La sua caratteristica migliore che il Chucky riesce a mettere in mostra soprattutto sulla fascia e quando può partire da più lontano. Ecco perché con il tridente di Lozano può tornare a brillare sfruttando al meglio i suoi movimenti in profondità. La prima settimana di lavoro con il nuovo allenatore è stata importante per il piano rilancio del messicano. S’attendono i primi segnali già da Reggio Emilia dove potrebbe giocare dall’inizio o comunque entrare a partita in corso.

L’ultima dell’anno e poi il break per le festività natalizie. Alla ripresa Hirving proverà a cambiare marcia e lasciare il segno nella seconda parte di stagione quando verranno affinati i nuovi meccanismi tattici. Per l’ex attaccante del Psv ci saranno ancora cinque mesi di tempo per trasformare in maniera positiva la sua prima stagione in maglia azzurra finora deludente. Un investimento importante per il club, cinque anni di contratto, operazione chiusa in estate con il Psv dopo aver vinto una concorrenza importante: il direttore sportivo Giuntoli ci stava già lavorando da gennaio proprio per provare ad anticipare le mosse delle rivali.

Fonte: Il Mattino