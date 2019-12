Serie A – Udinese-Cagliari, Formazioni Ufficiali: Maran insegue il sogno!

I padroni di casa cercano la vittoria per scalare posizioni nella corsa per non retrocedere. Mentre i sardi di Maran vogliono alimentare il sogno europeo. La squadra rossoblu proverà a sbancare la Dacia Arena con la punta di diamante Simeone e Nainggolan e Joao Pedro a supporto. Mentre Gotti risponde con la coppia Lasagnas-Okaka e De Paul pronto a inserirsi per provare a far male.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso, De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong, Sema, Mandragora, De Paul, Fofana, Stryger-Larsen, Okaka, Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Beççao, Walace, Barak, Jajalo, Pussetto, Nestoroski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti.

CAGLIARI(4-3-2-1): Rafael, Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Cigarini, Ionita, Rog, Nainggolan, Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Ciocci, Pinna, Walukiewicz, Pellegrini, Mattiello, Deiola, Oliva, Ragatzu, Cerri. Allenatore: Maran.

Arbitro: Piccinini.