L’annus Horribilis del Napoli fa il giro dell’Europa: Gli azzurri non sono soli

Big flop. Della stagione nera del Napoli ora parla tutta Europa anche perché ha portato all’esonero di Carlo Ancelotti. D’altronde, finisse ora la Serie A, gli azzurri sarebbero fuori dalle coppe europee, cosa che non avviene dal 2010/11. Sembra un record di poco conto, ma non lo è. Ed ha ragione De Laurentiis a farne un vanto: perché solo la Juventus (28 stagioni, dal 1963/64 al 1990/91), Inter (16, dal 1976/77 al 1991/92) e Milan (15, dal 1999/2000 al 2013/14) possono vantare numeri di partecipazioni consecutive maggiori. Ma occhio, non è solo il Napoli, tra le grandi d’Europa, a vivere un annus horribilis. Può succedere di incappare in un’annata del genere dove tutto, proprio tutto, va storto.

Certo il Napoli di Re Carlo, ma in giro sono franati, o stanno continuando a franare, anche il Tottenham, l’Arsenal, il Valencia, l’Atletico Madrid, il Bayern Monaco, il Lione e il Monaco. Certo in Italia, il rovescio del Napoli è il più fragoroso: ha la rosa con il terzo valore assoluto (630 milioni di euro secondo i dati Transfermarkt) ma è solo all’ottavo posto. In Serie A colpisce anche il Milan: quarto valore economico dei calciatori (460 milioni) e decimo posto. Ma, non ce ne vogliano i rossoneri, alle disgraziate stagioni del Milan siamo ormai abituati da tempo. Da molto tempo. Tant’è che è dal 2013/14 che non prende parte alla Champions.

Fonte: Il Mattino