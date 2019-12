La crisi delle inglesi: Dal Tottenham all’Arsenal fino all’Everton

Andiamo in Premier, per esempio. La figuraccia del Tottenham è strabiliante: finalista lo scorso anno in Champions. Una rosa che ha un valore di circa 960 milioni di sterline, dietro in Inghilterra solo al City e al Liverpool e attualmente quinto in classifica con ben 23 punti di ritardo dai Reds. Il 9 novembre, dopo il pari con lo Sheffield gli Spurs erano 14esimi in Premier. Inevitabile (si fa per dire) l’esonero di Pochettino e l’ingaggio di Mourinho. Da allora la scalata ma resta la crisi, tenendo conto che in estate gli Spurs hanno chiuso il mercato con 80 milioni di saldo passivo.

C’è chi ha fatto peggio nella terra che è un passo dalla Brexit. L’Arsenal, per esempio, è decimo, in piena crisi (ha appena annunciato Arteta nuovo tecnico) e non riesce a risollevarsi dopo la fine del ciclo Wenger. Il caso più clamoroso in Premier è l’Everton dove Ancelotti avrà le sue pene, di sicuro: è l’ottava rosa delle Premier per valore ma è sedicesima in classifica, in piena zona retrocessione. E proprio nell’anno in cui i rivali di sempre, quelli del Liverpool, sono a un passo dalla conquista della Premier (è dal 1990 che non la vincono). Un disastro.

Fonte: Il Mattino