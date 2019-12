Serie A – Torino-SPAL al 45′: I ragazzi di Semplici reagiscono

Sabato 21 dicembre ore 20:45

Torino-SPAL 1-1 Rincon (T) 4′, Strefezza (S) 42′

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi (Laxalt 44′), Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Djidji, De Silvestri, Bonifazi, Laxalt, Meité, Zaza, Millico. Allenatore: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic, Strefezza, Missiroli, Valoti, Kurtic, Igor, Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Mastrilli, Felipe, Cannistrà, Salamon, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Floccari, Di Francesco, Moncini. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Ansaldi (T) 24′, Bremer (T) 41′, Mazzarri (T) 42′, Izzo (T) 44′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo. Passano appena 4 minuti e Rinco sblocca il punteggio con un missile strepitoso che trafigge il portiere spallino, al 15′ il Gallo Belotti cerca il raddoppio con un tiro di prima intenzione ma Berisha respinge in corner. Al 20′ arriva la replica biancazzurra con la sassata di Strefezza respinta in angolo dall’ottimo Sirigu in tuffo, passano 2 minuti e Paloschi spreca clamorosamente da due passi il pareggio sul cross proprio di Strefezza. Al 32′ Belotti riceve da Rincon e calcia ma Bericha si supera anche in questa circostanza, passano 2 minuti e questa volta tocca a Bremer impegnare il portiere ospite con una deviazione sottoporta disinnescata splendidamente. Nel finale di tempo arriva il pareggio spallino di Strefrezza che sul cross di Cionek lascia partire un diagonale che chiude i primi 45 minuti sull’1-1.