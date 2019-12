R. Muni: “Un rompete le righe col magone, un 2019 senza infamia nè gloria”

Il prossimo turno di campionato sarà quello conclusivo del 2019. Al triplice fischio, ci sarà il ‘rompete le righe’ per le imminenti festività natalizie. Il Napoli concluderà l’anno solare in trasferta, sul campo del Sassuolo, avversario tradizionalmente ostico per la squadra azzurra. Gli ultimi novanta minuti dell’anno, serviranno a Gennaro Gattuso per cercare il primo successo alla guida della squadra partenopea, dopo l’amarezza del debutto di sabato scorso. Gli ultimi minuti dell’anno, inoltre, serviranno al Napoli per cercare quella vittoria che manca da oltre due mesi e che permetterebbe di iniziare la risalita verso le zone nobili della classifica. Una vittoria, permetterebbe ai tifosi napoletani di rendere meno amara l’annata calcistica che volge al termine. Nel mentre, Carlo Ancelotti ha già trovato una nuova panchina, quella dell’Everton, nella massima serie britannica. Qualcuno, tra i tifosi azzurri, ha ipotizzato che fosse tutto già stato deciso da tempo, dicendosi deluso dal comportamento del tecnico di Reggiolo. Noi ci limitiamo ad augurare il meglio a colui che ha scritto le recenti pagine di storia del Napoli. La settimana in corso si è inaugurata con i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’urna di Nyon, come da tradizione, è stata beffarda nei confronti della squadra partenopea, pescando il Barcellona di Messi. Il labiale di Edo De Laurentiis, ‘siamo fuori’, è stato quanto mai eloquente.

Riccardo Muni

@riccardomuni