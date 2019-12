Fabbroni: “Partita complicata, il Napoli si sogna la Champions quest’anno”

Mario Fabbroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Alla vigilia di una partita molto complicata, il Napoli si sta giocando quasi tutto. E’ la chiave che potrebbe dare un piccolo senso alla stagione del Napoli. Evito giri di parole: il Napoli si sogna la Champions quest’anno. Quindi è bene cominciare a pensare in maniera più concreta, l’unica medicina per salvare questa stagione – a parte quelle due o tre prestazioni interessanti – è proprio giocarsi bene questa partita. Altrimenti il percorso sarà buio. Il rischio di andare ad immettersi in un ginepraio è concreto, ci sono tutte situazioni molto negative, a meno che domenica non tiri fuori una prestazione da Napoli. Sicuramente un po’ sfortunato, mancano punti che potevano essere diversi, quindi c’è bisogno di fortuna, concentrazione e di una prestazione rinfrancante”.