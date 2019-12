La crisi delle spagnole: Dall’Atletico Madrid al Valencia

FIGURACCE EUROPEE

E in Liga? Prendete il Valencia. Lo scorso anno è tornato a vincere un titolo dopo un digiuno iniziato nel 2008: la Copa del Re (in finale battuto il Barcellona). Gli investimenti dell’estate lo davano alle spalle di Real e Barça nella corsa al titolo, ma la partenza-choc porta all’esonero di Marcelino García Toral con tanto di sollevazione popolare nei confronti del tecnico più amato dopo Benitez. Ora la squadra è ottava, lontanissima da ogni obiettivo, nonostante una rosa valutata oltre 510 milioni di euro (la quarta in Liga).

Ma i venti di crisi hanno travolto persino Diego Simeone: il mercato estivo ha rivoluzionato l’Atletico Madrid. Tra cessioni e svincoli, l’allenatore ha perso gran parte dei protagonisti del suo meraviglioso ciclo (Griezmann e Godìn su tutti). Voi pensate che ci sia stato un occhio di riguardo per Simeone? Risposta: no. Una delle regine di Spagna era scivolata all’ottavo posto, ora è risalita al quinto ma è fuori dai giochi per il primato nonostante un rosa che vale circa 835 milioni, ovviamente la terza di Spagna.

Fonte: Il Mattino