Floro Flores:” Il Napoli ha bisogno di una rifondazione”

Antonio Floro Flores, ex azzurro ed ora in forza alla Casertana , commenta il momento del Napoli e cosa servirebbe per risalire:

“Quello di Sarri è stato un bel ciclo , ma adesso è giusto lasciare il passato alle spalle e guardare al futuro.Bisogna avere la testa da Napoli e cosi facendo si possono battere le big e non avere paura anche dell’ultima in classifica.Molti giocatori penso abbiano dato tanto al Napoli ma adesso sono finiti gli stimoli e perciò occorre iniziare una rifondazione cosi come ha fatto l’Italia”.