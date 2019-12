Bellucci:”Vedo in Insigne voglia di riscatto”

Le parole di Claudio Bellucci ,ex attaccante azzurro, sul Napoli:

“E’ strano vedere il Napoli in quella posizione in classifica.Si parla molto che bisogna trovare serenità quando poi uno come Ancelotti rappresenta la calma per eccellenza.Adesso Gattuso deve dare una bella scossa perchè chi gioca a Napoli deve dare sempre il massimo senza mai arrendersi.Mi spiace molto che Insigne venga criticato di continuo come se dovesse ogni volta fare la giocata del secolo.Le ultime uscite non mi sono dispiaciute ,vedo che ha voglia di riscattarsi”.