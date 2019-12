Ferrara:”Annata storta capita a tutti.Col Barcellona sarà stimolante”

Ciro Ferrara,ex bandiera di Napoli e Juventus, analizza il cammino e degli azzurri e la sfida Champions:

“Mi spiace per il momento che attraversa il Napoli e soprattutto per come sia finita con Ancelotti.Ma il calcio è anche questo ci sono dei momenti no anche per le big.Uscire da questa situazione in campionato in corso è dura ma confido in Gattuso.Napoli saprà dare il giusto sostegno.Mi auguro che anche Insigne torni ad essere il giocatore che conosciamo ,a lui dico solo di stare tranquillo.Sulla sfida Champions non voglio vedere il lato negativo ma pensare che siamo li tra le migliori d’Europa e affrontare il Barcellona può essere solo stimolante”.