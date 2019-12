Calciomercato Napoli:Pronti due rinforzi per il Napoli!

Come riportato anche dal sito di Gianluca Di Marzio il Napoli sembra prossimo a chiudere due operazioni importanti con il Verona.Infatti il club azzurro ha messo sul piatto 30 milioni di euro per portare sotto il Vesuvio Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, due giovani talentuosi che stanno facendo bene questa stagione.Sul primo bisogna definire l’intesa economica mentre il secondo ha già detto si.Il Napoli ha comunque deciso che il loro approdo in azzurro arriverà a giugno cosi da continuare a farli crescere e far bene a Verona.