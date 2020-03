Per Allan e Koulibaly il Napoli valuterà le offerte in estate

IL FUTURO

Si deciderà tutto a giugno e per Allan il futuro potrebbe essere lontano da Napoli, una di quelle situazioni da tenere monitorate in presenza di offerte. Potrebbe muoversi nuovamente il Psg che si fece già avanti con decisione a gennaio 2019 formulando una maxi offerta al centrocampista brasiliano ma non se ne fece nulla perché la trattativa poi non andò avanti con il club azzurro.

E potrebbe muoversi l’Everton di Ancelotti, il club di Premier League in questo senso da considerare tra quelli potenzialmente più interessati. Allan è tra gli uomini mercato del Napoli insieme a Koulibaly. Anche il difensore senegalese sta vivendo una stagione difficile: ieri ha cominciato a svolgere parte dell’allenamento in gruppo (altro ancora differenziato) e spera di farcela a rientrare in tempo utile in gruppo per il match con la Spal. Fonte: Il Mattino