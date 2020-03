Tommasi chiede all’UEFA di prendere una posizione sul COVID-19

«RINVIAMO GLI EUROPEI»

Oggi in Lega verranno definiti ufficialmente i programmi delle prossime giornate, con anticipi e posticipi. L’accordo di mercoledì al Coni, votato da 19 presidenti, prevede lo slittamento della giornata. Ma la litigiosità delle varie fazioni che animano la Confindustria del pallone, può far saltare tutto. Nel frattempo, il programma prevede Verona-Napoli venerdì alle 18,45.

Il punto sono gli Europei. Per questo tutti vanno di fretta. Ma poiché, per la prima volta, i presidenti hanno iniziato anche a prevedere l’ipotesi di uno stop (il calcio sarà costretto alla quarantena nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo al Covid-19) Tommasi si fa portavoce di quello che un po’ tutti cominciano a pensare: spostare la data di Euro2020. «L’Uefa dovrà prendere in considerazione questa ipotesi, per dare più tempo ai campionati: il Coronavirus non è solo un problema italiano. Poi abbiamo visto quel che è successo con la Pianese in C, con squadra in quarantena. Se succede a un calciatore della A?». Fonte: Il Mattino