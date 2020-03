UFFICIALE – Allyson Swaby rinnova con l’A.s. Roma fino al 2022

In attesa del ritorno in campo l’A.s. Roma piazza un importante colpo, per quanto riguarda la conferma in rosa del difensore Allyson Swaby. La sudafricana di 23 anni rinnova fino al 2022, confermandosi già dello scorso anno una certezza per mister Betty Bavagnoli. “Sono contenta di continuare la mia avventura alla Roma, penso sia stata molto positiva per la mia crescita, come calciatrice e come persona”, ha commentato la giamaicana. “Alla Roma mi trovo molto bene, mi piace la vita qui, mi sono ambientata bene in questa città. Inoltre, ho stretto un legame forte con le mie compagne nell’ultimo anno e mezzo. Abbiamo tutte gli stessi obiettivi e questo è molto importante per il futuro”.

La Redazione