Langella (Pres. Juve Stabia): “Vendo per non compromettere la serenità della squadra”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia annuncia il suo disimpegno mettendo in vendita le quote societarie dopo la contestazione dei tifosi all’amministratore unico Vincenzo D’Elia. «Contestazione incomprensibile ed inaspettata – sottolinea Langella – perché rivolta ad un Amministratore che non ha mai interferito nelle scelte societarie di carattere sportivo e che si è sempre dimostrato sensibile alle esigenze della tifoseria. E’ evidente che tale clima rischia di compromettere la serenità della squadra e che sia frutto di una strategia che ha altri fini. Sono entrato nella Juve Stabia – ha aggiunto Langella – con passione e per farne una società solida e organizzata e pronta al salto di qualità. Ma il progetto appare irrealizzabile». Nonostante il pieno sostegno all’attuale società, Langella offre le proprie quote societarie «ad un prezzo di “liquidazione”». Fonte: CdS