Non solo Ospina/Meret: c’è Karnezis che aspetta di esordire

Prima c’era un ballottaggio tra i pali azzurri che vedeva in leggero vantaggio Meret. Ultimamente, in concomitanza con l’arrivo di Gattuso, pare che le gerarchie siano cambiate e il colombiano Ospina parta favorito. Forse per la famosa costruzione dal basso, per un migliore utilizzo dei piedi, chissà…Fatto sta che, nella rosa azzurra, c’è un altro estremo ed è in attesa di esordire. Con mister Ancelotti, nella passata stagione, aveva comunque racimolato 9 presenze, in questa, invece, ancora non c’è stato spazio per lui. Ma Orestis Karnezis, da professionista esemplare qual è, non polemizza, non si lamenta e continua a lavorare. Un uomo sul quale Gattuso e lo spogliatoio azzurro sanno di poter sempre contare. (CdS)