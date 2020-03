Guai per Ronaldinho, “fermo” in Paraguay: passaporto falso

In stato di fermo Ronaldinho, ex trequartista tra le altre di Milan e Barcellona. Insieme aòl fratello si trova in Paraguay e sono stati fermati all’interno del resort Yacht & Golf Club Paraguayo a Lambaré, città vicino Asuncion, dove erano arrivati mercoledì per fare da testimonial a un programma d’assistenza sanitaria gratuita per bambini. L’accusa nei loto confronti è quella di essere in possesso di passaporti di nazionalità paraguaiana contraffatti. Al momento i due fratelli – a cui sono stati sequestrati i documenti e telefoni cellulari – si trovano all’interno del resort.

gianlucadimarzio.com