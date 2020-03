Ecco le domande dei tifosi del Napoli sulla questione “Porte Chiuse”

LO SCENARIO

Quasi quarantamila biglietti venduti. A prezzi popolari, per amore di verità. A vedere Napoli-Inter, originariamente in programma questa sera, per esempio ci sarebbero dovute essere diverse scolaresche. Però resta il nodo cruciale: come si comporterà il Napoli per la semifinale di Coppa Italia rinviata? La gara dovrebbe giocarsi in data da destinarsi. I biglietti saranno ancora validi per quel giorno? La società azzurra rimborserà i tifosi? Non succederà nulla? Situazione assolutamente in progress. Perché a essere rimborsati non dovranno essere soltanto i biglietti venduti. C’è alta la situazione abbonamenti. I napoletani per esempio perderanno diverse partite, Spal, Roma e Milan. Ci sarà per loro almeno un rimborso economico. Fonte: Il Mattino