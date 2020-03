Juve/Lazio e Roma che mazzata dalla Borsa Valori

L’emergenza Coronavirus penalizza la Juve in Borsa. Il titolo del club bianconero è stato tra i più pesanti a Piazza Affari, chiudendo in calo del 3,35% a 0,8996 euro, poco sopra il minimo toccato in questo inizio di 2020. A determinare il calo così significativo è stata l’attesa del nuovo decreto del Governo, promulgato nella serata di ieri, che ha disposto l’obbligo di disputare le manifestazioni sportive a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile. Da inizio anno, il titolo ha perso il 21,41%, tanto da scendere sotto l’euro. Il calo, in ogni caso, non è stato relativo soltanto alla Juve: pesanti anche le altre società di calcio per la medesima ragione. La Roma ha chiuso a 0,546 euro, facendo registrare un -6,67%; la Lazio ha toccato 1,666 euro, in diminuzione del 5,34%. Fonte: CdS