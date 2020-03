Coppa Italia – Ipotesi estive, mini tornei e Final Four

Incastri e date disponibili o non disponibili. E’ complicato, adesso, pensare al recupero delle due semifinali di Coppa Italia. Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale, ma si creerebbe il problema del dove e quando collocare la finale, appunto. E così fra i sussurri, come fa notare la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo.