Napoli/Inter forse a ridosso della finale o…in piena estate!

La decisione era inevitabile, non poteva essere diverso il destino di Napoli/Inter, semifinale di Coppa Italia, soprattutto dopo il rinvio di Juventus/Milan. A data da destinarsi, la formula è questa. Ma quando sarà questa “data da destinarsi”, o meglio, quando potrebbe essere visti gli impegni e gli incastri di un calcio al collasso Forse a maggio, come si legge su Il Mattino, ma non si hanno certezze: l’idea è disputare le semifinali qualche giorno prima la finale del 20 maggio in una sede che non sarà Roma e che potrebbe essere Milano o Bari. Ma c’è la clamorosa suggestione di giocare ad agosto.