Ulivieri: “C’è la necessità di trovare soluzioni nell’interesse di ogni squadra”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori: “Sto vivendo con attesa questa situazione. La mia posizione è una: prima del calcio, viene la salute dei cittadini. Bisogna mettere da parte gli interessi personali, perché deve prevalere l’interesse collettivo. Credo che chi si sente cittadino e quindi partecipe di una comunità, queste cose le deve considerare. C’è la necessità di mettersi ad un tavolo e trovare soluzioni condivise, nell’interesse di ogni squadra. Se si va a fare i conti, ci dicono che dalle biglietterie l’incidenza della questione societaria, è pari a 10-12%, se si sta due mesi a porte chiuse, equivalgono più o meno 4 partite per società. Si deve pensare all’interesse del campionato, ai tifosi a cui il sistema potrebbe anche fare un regalo. Il nostro mondo ha detto chiaramente – parlo per gli allenatori – che ce ne dobbiamo stare a quelle che sono le decisioni di chi decide per la salute dei cittadini. Altri percorsi non saranno intrapresi”.