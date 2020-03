Il Dott. Canonico ha riunito la squadra azzurra, l’argomento è noto

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus, anche il Napoli prende le proprie contromisure. Inevitabilmente. Nulla di drammatico, ma le precauzioni nel quartier generale degli azzurri, sono aumentate rispetto a qualche giorno fa. Il responsabile dello staff sanitario, Raffaele Canonico, ha parlato alla squadra e ha messo in guardia sui pericoli del Covid-19. Non veri e propri divieti, ma una serie di suggerimenti che cambiano radicalmente le abitudini dei calciatori. Il livello di guardia è aumentato in tutta Europa ed è normale che anche qui al Napoli ci sia adesso un vademecum comportamentale che suggerisce di limitare, al minimo, le presenze in luoghi affollati come i ristoranti o i teatri. Fonte: Il Mattino