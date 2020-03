Lo Monaco: “L’emergenza si rispetterà, quindi si giocherà a porte chiuse”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex ds Catania: “La gestione della Lega non ha mai avuto una linea generale, non ha un’anima propria. In ambito FIGC, uno dei ruoli tocca alla Lega Serie . C’era Miccichè, la Lega propone Lotito diventando vice presidente FIGC. Porte chiuse, strada giusta? Davanti all’emergenza che mette a repentaglio la vita degli italiani. Il coronavirus è un problema e bisogna assumere diverse decisioni. Il governo ha deciso di chiudere scuole, università, in attesa di debellare questa preoccupante epidemia”.

Ha aggiunto: “Il calendario va rispettato. Oggi come oggi, nella fase attuale ci sono delle situazioni che potrebbero favorire l’una rispetto ad un’altra. Già c’è il disagio di giocare a porte chiuse – e per me non è calcio – ho buttato lì una proposta: perché vista l’emergenza, non mettiamo in preventivo la possibilità di giocare in zone tranquille? Tipo Juventus-Inter a Palermo. L’emergenza esiste e va rispettata, quindi si gioca a porte chiuse”.