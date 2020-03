Serie B: In un Del Duca deserto la sfida termina in parità

Mercoledì 4 marzo ore 18:50

Ascoli-Chievo 1-1 Djordjevic (C) 38′, Ninkovic (A) 71′

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola, Petrucci (Morosini 58′), Cavion, Piccinocchi (Trotta 68′), Brlek, Ninkovic, Scamacca (Eramo 77′). A disposizione: Marchegiani, Ferigra, Pucino, De Alcantara, Morosini, Padoin, Pinto, Eramo, Troiano, Trotta, Covic, Matos. Allenatore: Stellone.

CHIEVO (4-3-2-1): Semper, Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti, Obi (Di Noia 65′), Esposito (Zuelli 87′), Segre, Giaccherini, Vignato, Djordjevic (Meggiorini 71′). A disposizione: Nardi, Vaisanen, Frey, Rigione, Cotali, Morsay, Di Noia, Ivan, Zuelli, Karamoko, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Marcolini.

Arbitro: Abbattista.

Ammoniti: Brlek (A) 32′, Obi (C) 57′, Vignato (C) 76′, Dickmann (C) 84′, Brosco (A) 90′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al minuto 13 col tentativo di Giaccherini dal limite ma un difensore avversario si oppone col corpo, al 28′ Scamacca colpisce male la sfera in rovesciata ma fornisce un assist a Brlek che calcia a botta sicura trovando la pronta risposta di Semper. Passano 3 minuti e Vignato crossa per Djordjevic che al volo col piatto destro sfiora il palo, nel finale di tempo arriva il goal clivense col tocco ravvicinato di Djordjevic sul cross di Vignato per l’1-0 che chiude i primi 45 minuti.

Secondo tempo. Nella ripresa Vignato si libera al tiro dla limite e calcia col mancino sfiorando il bersaglio, col passare dei minuti arriva il pareggio bianconero col destro vincente di Ninkovic da due passi dopo un batti e ribatti in area. Al 79′ Morosini riesce ad anticipare Segre e calcia col destro a botta sicura ma Semper in volo respinge, passano un minuti e sul capovolgimento di fronte Leali si dimostra provvidenziale sul destro di Vignato. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 66-Frosinone 47-Crotone 46-Cittadella 43-Salernitana 42-Pordenone 42-Spezia 41-Empoli 39-Chievo 38-Pescara 35-Entella 35-Pisa 33-Perugia 33-Juve Stabia 33-Ascoli 32*-Venezia 32-Cremonese 27*-Cosenza 24-Trapani 24-Livorno 18

*Una gara da recuperare