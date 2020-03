UFFICIALE: Niente Spagna per i tifosi dell’Atalanta, per il Napoli invece…

E’ arrivata l’ufficialità: Valencia-Milano di basket, in programma domani, e Valencia-Atalanta di calcio, prevista per martedì prossimo, si giocheranno senza tifosi italiani. Per quel che riguarda la sfida di Champions League, però, c’è ancora una minima speranza di far entrare i tifosi spagnoli al Mestalla. Mentre per i supporters atalantini non ci sono possibilità. Possono avviare le pratiche di rimborso, penali permettendo.

E’ intervenuta Ana Barcelò, responsabile della Sanità della regione: “Le indicazioni del governo non sono consigli ma ordini. Per il bene di tutti le partite di calcio e pallacanestro saranno a porte chiuse”.

Al momento restano aperte al pubblico Barça-Napoli e Siviglia-Roma, mentre non si sa ancora nulla di definitivo di Getafe-Inter del 19 marzo al Coliseum Alfonso Perez.