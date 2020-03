L’Italia punta a scalare il ranking in vista dei sorteggi per Qatar 2022

VALORI

Per completare il quadro del sorteggio, che ha riguardato tutte le 55 nazionali Uefa (divise in serie A, B, C e D) serve ricordare come questa manifestazione nacque per ridurre il numero di amichevoli poco attrattive. Aver subito portato la serie A da 12 a 16 squadre, divise in 4 gruppi, rafforza questo intento. La NL si riverbererà anche sulle qualificazioni mondiali, contribuendo a definire il ranking Fifa su cui si baserà il sorteggio del 29 novembre 2020 a Zurigo. Per essere teste di serie europee l’Italia dovrà restare tra le prime 10 squadre continentali (attualmente è ottava, davanti a Olanda e Germania, 13ª assoluta) che formeranno i 10 gruppi verso Qatar 2022 (accesso diretto solo alla prima classificata). Ma questa è un’altra storia. Fonte: CdS