Ghoulam pronto a tornare in campo dopo 149 giorni

Con oggi fanno 149: questi sono i giorni passati dall’ultima volta in cui Faouzi Ghoulam è sceso in campo in una gara ufficiale. Torino-Napoli finì 1-1 quel 6 ottobre 2019, con l’algerino che entra poco dopo la mezz’ora per l’infortunio di Hysaj, giocando 56 minuti nei quali rischia di essere determinate per un rigore non concesso dall’arbitro

Doveri nonostante la sbracciata molto evidente di Izzo nel finale di gara con l’algerino che entrava pericolosamente in area. Da quel momento, ritorna il calvario: quello patito ed infinito dal 1 novembre 2017, dalla maledetta gara col City. Quando era unanimemente considerato uno degli esterni mancini migliori al mondo. Inutile ripercorrere le tappe di un ko infinito: anche perché una svolta è arrivata negli ultimi giorni.

FAOUZI SHOW

Quello che filtra dagli ultimi allenamenti è un Ghoulam che ha ritrovato una condizione sempre più importante. Sabato sera, ancora contro il Torino, ma questa volta al San Paolo, era pronto ad entrare, ha svolto un riscaldamento intenso. Frutto di allenamenti fatti con il gruppo, con sessioni che hanno lasciato anche piuttosto stupiti uomini dello staffe compagni di squadra.

I parametri che lo staff di Gattuso raccoglie al termine di ogni allenamento raccontano di standard sempre più elevati, di livelli che lasciano un ampio sorriso sul volto del tecnico. Gli stessi compagni, a Castel Volturno, hanno percepito la sensibile differenza anche rispetto al recente passato. Un vero e proprio show vedere l’intensità e la voglia di tornare che ci sta mettendo l’algerino in ogni sessione. La motivazione, quella a differenza della condizione, è già tornata ai livelli più alti.

Quella che va maturando è la consapevolezza che Ghoulam possa essere un’arma in più per questo finale di stagione, che può rientrare nelle rotazioni, riuscendo a dare fiato a Mario Rui, evitando che Hysaj debba essere adattato a sinistra, per consentirgli l’alternanza con Di Lorenzo e ripristinare il lavoro con le coppie. Gattuso ha dialogato con il calciatore, gli ha spiegato che c’è il desiderio di iniziare a fargli mettere minuti in gare ufficiali, con un percorso che lo possa condurre ad avere anche una chance da titolare in tempi non troppo ampi, anche perché sta si iniziando a percepire, nel Centro Tecnico, sprazzi del Ghoulam che era prima dell’infortunio. Fonte: Il Mattino