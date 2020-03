Il Napoli ha svolto una seduta mattutina d’allenamento al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione a secco e lavoro aerobico. In seguito seduta tecnica di posizionamento in campo e lavoro finalizzato al possesso palla. In chiusura partitina a campo ridotto.

Lavoro in palestra e in campo per Malcuit e Koulibaly. Milik, Llorente e Younes hanno svolto lavoro in palestra.