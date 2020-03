Per Antonio Conte arriva un altro problema dal punto di vista fisico in vista della sfida di giovedì sera a Napoli per il return-match di Coppa Italia valevole per la semifinale. Si tratta dell’esterno ex Chelsea e Fenerbache Vicor Moses, dove ha accusato un risentimento muscolare e che le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. In forte dubbio per la gara del San Paolo.

La Redazione