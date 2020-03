Il Roma – DeLa dirà no a Napoli/Inter a porte chiuse

La classifica della Serie A sorride più che mai agli azzurri. Gattuso si è goduto uno splendido spettacolo contro il Torino. L’unico rammarico è quello di non essere riusciti a chiudere subito la partita viste la mole di gioco in fase offensiva. Oggi il Napoli è sesto e l’ambizione è l’Europa League. Certo, sarebbe bello poter arrivare in zona Champions ma l’Atalanta è inarrestabile. Adesso Insigne e compagni si devono concentrare sulla partita di giovedì in Coppa Italia. Non si sa, però, se la semifinale di ritorno del torneo tricolore si giocherà o meno.

Il Napoli, infatti, sta premendo per rinviare a maggio questo incontro in modo tale da far recuperare le partite rinviate per il Coronavirus nel week end appena concluso. Sarebbe opportuno che si giocasse Juventus-Inter di campionato piuttosto Juventus-Milan di Coppa Italia. Già con queste scelte della Lega il campionato è falsato, figurarsi poi se si dovesse intaccare anche l’esito del trofeo tricolore. La cosa certa è che De Laurentiis non accetterà un eventuale match a porte chiuse. Raggiungere la finale di Coppa dopo il successo dell’andata a San Siro sarebbe fondamentale per come si erano messe le cose in questa stagione. Quindi, niente misteri o scelte sbagliate perché don Aurelio si farà sentire. Fonte: Il Roma