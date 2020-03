WOMEN’S CHAMPIONS – La finale del 2022 si disputerà a Torino

Il comitato esecutivo dell’Uefa ha preso una decisione importante per quanto riguarda la finale di Women’s Champions del 2022. La Coppa dei campioni femminile si disputerà a Torino all’Allianz Stadium, in una competizione che negli ultimi anni ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Un movimento quello in rosa che sta crescendo in Italia e la conferma è la sede della finale del 2022.

La Redazione