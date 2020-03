Quando hai Napoli nel cuore: Mary Avery e GCDS lo sanno bene…

Un debutto fortunato nella tribuna autorità del San Paolo per Mary Avery, console generale degli Usa a Napoli, con competenza sul Sud Italia. Su invito di De Laurentiis ha assistito alla gara vinta contro il Torino. E alla fine, sulla pagina Facebook del Consolato generale Usa, è stata postata una foto del console e le parole del coro dei tifosi: «Sarò con te…Napoli torna campione».

Quando hai Napoli e il Napoli nel cuore non riesci a farne a meno anche se vivi a centinaia di chilometri di distanza e la tua vita ruota attorno ad altro. È il caso di Giordano e Giuliano Calza, fondatori del marchio di moda GCDS e che proprio negli ultimi giorni hanno ufficializzato una collaborazione con il Napoli per la realizzazione di una capsule collection.

«Come tutte le nostre iniziative – racconta il Ceo Giordano Calza –questa collaborazione è nata daldesiderio di mio fratello Giuliano di raccontare qualcosa di personale». Insomma, una partnership che si fonda su radici molto profonde. «Per lui tutti si basa sui ricordi che hanno segnato la nostra esperienza. Su tutti l’amore per la no-stra città che è pari a quella passione irrefrenabile per il calcio che accomuna qualsiasi generazione. Anche perché per tutti noi rappresenta anche il sentimento di tornare a casa la domenica. Almeno con il cuore».

IL CALCIO SEMPRE

Giordano e Giuliano vivono oramai lontano da Napoli ma non per questo hanno smesso di tifare per la squadra del loro cuore. «Sono sempre andato allo stadio finché ho vissuto a Napoli e sono un amante del calcio e dello spettacolo che non deve mai sfociare nel fanatismo ma sempre nell’emozione che uno sport di squadra può dare. E infatti quando Giuliano ha iniziato i lavori della collezione, l’adrenalina da tifoso è andata in circolo. Ammetto che dopo poche settimane dall’inizio del lavoro sulle grafiche eravamo ancora increduli».

Sono stati Giuliano (stilista) e Giordano (il Ceo) a contattare il Napoli quando hanno avuto l’idea e il club azzurro ha subito deciso di supportare l’iniziativa anche perché GCDS è un brand molto diffuso soprattutto tra i giovani. È pensato a portare nel lifestyle quotidiano degli elementi del dello sport al quale sono appassionati utilizzando i colori della loro squadra del cuore.

«Senza limitarci a tute e completi sportivi. Desideravamo portare un elemento della nostra città nella vita di ogni giorno: un maglione, una maglietta rock oppure un paio di calzini. Anche perché spesso il mondo del calcio non vive nel mondo fashion se non con la maglietta della squadra del cuore, nel prossimo inverno potremo avere 1′ azzurro di Napoli su un maglione anche nelle giornate più grigie».

Tutti i capi della collezione speciale saranno in vendita al pubblico da luglio e si tratterà di circa 10 oggetti in diversi colori, che spazieranno da magliette, jersey, maglioni e accessori naturalmente, tutto rigorosamente con un minimo denominatore comune: il made in italy e il cuore napoletano. Fonte: Il Mattino