Napoli Forza 9: I ragazzi di Gattuso ora sognano l’impresa al Camp Nou

LA SVOLTA

Non stupisce allora che dopo la vittoria di sabato contro il Torino si sia potuto parlare di Napoli forza 9. Gli azzurri di Gattuso hanno conquistato la nona vittoria della nuova gestione rilanciandosi fortemente in campionato dopo la notte speciale in Champions League contro il Barcellona. Le reti di Manolas e Di Lorenzo hanno aiutano il nuovo Napoli che ha già fatto meglio di quello di Carlo Ancelotti in termini di numeri.

Nove le vittorie di Gattuso tra campionato e Coppa Italia, otto quelle portate a casa da Ancelotti nelle 21 gare giocate fino a dicembre. Impossibile non notare il cambio di marcia dopo quello in panchina. Non solo il modulo nuovo, ma un approccio moderno e vincente ha portato gli azzurri a non avere più paura, a essere più sereni e soprattutto più decisi ogni qual volta sono scesi in campo.

Il lavoro di Gattuso paga. Perché è dal lavoro che Ringhio è ripartito. Allenamenti che sulle prime sono sembrati quasi estenuanti per gli azzurri che fino a quel momento si erano addirittura lamentati per lo scarso allenamento fatto con Ancelotti. Nessun pericolo di annoiarsi o di rilassarsi, perché Gattuso li ha messi sotto fin dal primo giorno. E allora era quasi fisiologico dover aspettare qualche settimana. Aspettare che i carichi pesantissimi venissero assimilati e smaltiti.

D’altra parte già ai tempi del Milan i primi risultati di Gattuso furono negativi (5 punti nelle prime 5 partite). Ma poi ci fu la scolta. Proprio come a Napoli. Visto che nelle successive 5 sono arrivati 9 punti mentre nelle ultime 5 i punti sono diventati 13 con gli azzurri imbattuti (un solo pareggio, quello di Champions contro il Barcellona). Ecco perché quello fatto da Gattuso in 80 giorni non sarà un giro del Mondo in mongolfiera. Ma ha tutti i crismi per apparire come qualcosa di straordinario. Fonte: Il Mattino