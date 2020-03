Gattuso parla di Lobotka: “Giocatore di grande sostanza e prospettiva”

Lobotka che s’è ripresentato al San Paolo dopo venti giorni (l’ultima col Lecce risaliva al 9 febbraio) ha inoltre dimostrato di essere sulla buona strada anche per ciò che concerne il pieno recupero fisico. Gli 80 minuti concessigli (sostituito poi da Allan) rappresentano un minutaggio di tutto rilievo se rapportato ai 150 totalizzati nelle precedenti quattro uscite, partendo dal debutto con la Lazio in Coppa Italia (21 gennaio). D’altronde lo stesso Gattuso aveva fatto luce sul mancato impiego del centrocampista, spiegando che avrebbe avuto bisogno di più tempo per ambientarsi al calcio italiano, ribadendo il concetto anche nel post-gara di sabato: «E’ un giocatore di grande sostanza e prospettiva, già sapevamo che per lui ci voleva tempo per trovare equilibrio e i ritmi del nostro campionato». Fonte: CdS