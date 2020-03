Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Sconfitta inaspettata in casa per il Napoli Under 17”

NAPOLI-LECCE 0-1

NAPOLI – Pinto; Somma, Maciariello, De Martino, Barba, Sepe (44’ Carannante), D’Agostino, Iaccarino, Ambrosino (55’ De Simone), Vergara (55’ D’Angelo), Umile (62’ Acampa) A disp. Baietti, Carannante, Matrone, Vitiello, Tipaldi, D’Angelo, Rossi, Acampa, De Simone All. Carnevale

LECCE – Cultraro; Mastore, Scialanga, Calderoni, My, De Lorenzis, Inguscio (70’ Tarantino), Lombardi, Massarelli (63’ Bianco), De Maria, Del Grande (87’ Poletì) A disp. De Luca, Tarantino, Bianco, Poletì, Schirone, Manca, Valmtini, Nirta All. Corsi

Marcatori: 92’ Mastore (L)

Note: Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.; Ammonito: De Maria (L)

NAPOLI – Inizio di partita al “Complesso Kennedy” tra il Napoli di Carnevale e il Lecce, fanalino di coda, dove gli azzurrini partono forte per sbloccare il match. La mira e la troppa precipitazione non consente ai partenopei di passare in vantaggio. I salentini reggono a livello difensivo, dove si salvano anche in alcuni casi in extremis. Nel secondo tempo mister Carnevale effettua i cambi per cercare di scuotere la squadra, ma anche in questo caso manca la precisione sotto porta. Gli ospiti si chiudono, sembra terminare in parità ma nel recupero il Lecce passa inaspettatamente in vantaggio con la rete di Mastore. Una sconfitta pesante, non cambia per la classifica, ma certamente è mancata quel pizzico di cattiveria sotto porta e il cinismo che ha premiato i sanniti. Domenica prossima trasferta a Castellamare contro la Juve Stabia, qui dovrà esserci un altro atteggiamento per non pregiudicare quanto di buono fatto nelle scorse settimane.

Alessandro Sacco