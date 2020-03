Corsi: “Cremona è area rossa e ci hanno fatto giocare lo stesso!”

Quest’oggi su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ecco le sue parole: “Giuntoli è uno dei più bravi ds che conosco, De Laurentiis è un grande imprenditore, si è calato in modo deciso nel calcio. Sono stati svegli con l’acquisto di Di Lorenzo, hanno chiuso una trattativa ottima puntando sulla debolezza dell’Empoli che era appena stata retrocessa. Di Lorenzo in Nazionale? Ovvio che merita la convocazione. Oggi Giovanni costa più di 50 milioni, contro giocatori straordinari come quelli del Liverpool è sempre il migliore in campo. Aurelio volevo Bennacer, ma Ancelotti gli ha fatto cambiare idea, non voleva giocatori bassi. L’appuntamento è saltato poi, l’avevo proposto alla Juve come vice Pjanic. Anche Bennacer è un mio rammarico, potevamo venderli meglio certi giocatori. Avevo venduto già sulla parola a certe cifre a giugno. Assurdo che noi siamo andati a giocare a Cremona, una delle zone più colpite dal virus. Noi abbiamo giocato in Serie B e in Serie A si sono fermati. Il Governo ha passato dei messaggi come se fosse arrivata la terza Guerra Mondiale, invece ora bisogna passare un messaggio opposto, si è messo addosso il terrore alla gente. Hanno provato solo a prendere dei vantaggi a livello politico, mi fanno pena tutti e ora mi fanno più pena del normale. Andare a giocare a Cremona è stato un rischio che si poteva evitare, tanti con bambini piccoli ora sono esposti a rischi, dato che Cremona è area rossa e ci hanno fatto giocare lo stesso. Ci sta che qualche giocatore gioca condizionato”