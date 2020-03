Nuova partnership – Avere addosso l’azzurro anche nelle giornate grigie

Quando hai Napoli e il Napoli nel cuore non riesci a farne a meno anche se vivi a centinaia di chilometri di distanza. È il caso di Giordano e Giuliano Calza, fondatori del marchio di moda GCDS e che proprio negli ultimi giorni hanno ufficializzato una collaborazione con il Napoli per la realizzazione di una capsule collection. I due vivono oramai lontano da Napoli, ma non per questo hanno smesso di tifare per la squadra del loro cuore. Quando Giuliano ha iniziato i lavori della collezione, l’adrenalina da tifosi è andata in circolo. Sono stati Giuliano (stilista) e Giordano (il Ceo) a contattare il Napoli quando hanno avuto l’idea e il club azzurro ha subito deciso di supportare l’iniziativa anche perché GCDS è un brand molto diffuso soprattutto tra i giovani. «Senza limitarci a tute e completi sportivi. Desideravamo portare un elemento della nostra città nella vita di ogni giorno: un maglione, una maglietta rock oppure un paio di calzini. Anche perché spesso il mondo del calcio non vive nel mondo fashion se non con la maglietta della squadra del cuore, nel prossimo inverno potremo avere l’ azzurro di Napoli su un maglione anche nelle giornate più grigie». Tutti i capi della collezione speciale saranno in vendita al pubblico da luglio e si tratterà di circa 10 oggetti in diversi colori, che spazieranno da magliette, jersey, maglioni e accessori naturalmente, tutto rigorosamente con un minimo denominatore comune: il made in italy e il cuore napoletano.

Il Mattino