Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Crollo a Benevento nel secondo tempo del Napoli Under 16”

BENEVENTO-NAPOLI 3-1

BENEVENTO – Tartaro; Riccio, Viscardi, Prisco (71’ Fiorillo), Vespa, Veltri, De Vincenzo (57’ Galletta), Parisi (C), Malva (71’ Maiese), Marsiglia (69’ Valentino), Pellegrino A disp. Muraca, Froncillo, Robustelli, Fiorillo, Cuomo, Tarcinale, Galletti, Valentino, Maiese All. Scarlato

NAPOLI – Boffelli; Marchisano (74’ Frulio), Giannini, Spavone (50’ Flora), Di Leo, Pontillo (74’ Massa), Di Dona, Gioielli (60’ Salierno), Pesce (C), Marranzino (50’ Di Palma), Scognamiglio A disp. Provitolo, Palmini, Frulio, Di Palma, Salierno, Flora, Massa, Esposito, Boemio All. Bevilacqua

Marcatori: 35’ Di Dona (N); 41’ Marsiglia (B) rig.; 47’ Malva (B); 51’ Malva (B) rig.

Note: Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

Arbitro: Leone di Barletta; Ass1: Cristiano di Frattamaggiore; Ass2: Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore

BENEVENTO – Inizio di partita in terra sannita dove il Napoli di Bevilacqua parte forte con Scognamiglio e Pontillo, in entrambi i casi fanno correre un brivido sulla schiena di Tartaro. Match equilibrato dove anche Pesce sfiora il gol, così come per il Benevento con Prisco, attento Boffelli. La rete per i partenopei viene realizzato da Di Dona che con un euro gol supera il portiere di casa. Ad inizio ripresa i sanniti pareggiano con Marsiglia su rigore e a seguire con Malva di testa su azione da corner. Gli azzurrini avrebbero l’occasione per pareggiare, ma dal dischetto Pesce si fa ipnotizzare dal portiere di casa Tartaro. L’episodio negativo demoralizza i partenopei che subiscono la terza rete, ancora dal dischetto, stavolta trasformato da Malva. Il Napoli di Bevilacqua cerca una reazione per accorciare le distanze, ma appaiono sterili. Non bastano cinque minuti di recupero per tentare la rimonta per gli azzurrini che perdono contro i padroni di casa cinici a sfruttare le palle gol create, mentre c’è il rammarico per aver fallito per i partenopei il rigore con Pesce. Secondo posto comunque saldo e domenica sfida interna contro il Cosenza.

Alessandro Sacco