Prosegue la marcia vincente del Pomigliano femminile in serie C, dove ha ottenuto il successo in trasferta sul campo del Pescara. Per le campane, quattordicesima vittoria in stagione vince per 1-3 in Abruzzo. A segno Luisa Esposito, Faby Vecchione e Stephanie Galluccio. Ora il Pomigliano ha un vantaggio sul Palermo di 12 punti.

La Redazione