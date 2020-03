Serie A/ Cagliari-Roma 1-2 (1T): Roma nel segno di Kalinic in Sardegna!

Questa sera va in scena Cagliari-Roma, gara valevole per la 26esima giornata di Serie A, ecco il commento:

Roma che prova subito a mettere la gara sotto il proprio controllo, con due occasioni nitide per Mkhitaryan, stoppato da Olsen in angolo, dopo una percussione con tiro e per Kalinic, che trova ancora il portiere isolano sull’attenti. Al 10′ minuto, triplice occasione per la Roma, prima Under prende in pieno la traversa, poi Mkhitaryan col destro otrova Olsen e poi Kalinic sul tap-in sbaglia clamorosamente. Ancora Roma con Bruno Peres che con il sinistro trova un super Olsen ancora attivo e pronto. Al 25esimo si vede il Cagliari con una conclusione di Luca Pellegrini respinta facilmente da Pau Lopez. Al 27esimo, il Cagliari passa in vantaggio grazie a Joao Pedro che in lob riesce a mettere il pallone nel sette, da sottolineare anche la sventagliata di Oliva. Passa un minuto e la Roma pareggia con il primo goal in campinato di Kalinic che si trova il pallone dopo un grande assist di Luca Pellegrini del Cagliari, no, non è uno scherzo, perchè con la coscia serve goffamente il croato che di testa non sbaglia. La Roma trova il goal del vantaggio al 41esimo, grazie ad un’azione personale di Mkhitaryan che appoggia all’indietro per l’accorrente Kalinic che insacca, realizzando la sua doppietta personale. Al 45esimo esatto l’arbitro porta le squadre negli spogliatoi

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 6 Rog, 17 Oliva, 21 Ionita; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 9 Paloschi.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 33 Bruno Peres, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 14 Villar; 17 Under, 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert; 19 Kalinic.

Marcatori: 27′ Joao Pedro (C), 28′ e 41′ Kalinic (R)

Ammonizioni: 34′ Under (R), Joao Pedro (C)