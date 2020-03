Serie A – Lecce/Atalanta 2-2, bel primo tempo al Via del Mare

Un’unica gara oggi alle 15.00. Al Via del Mare di Lecce scendono in campo i ragazzi di Liverani per la sfida alla Dea di Gasperini. Gran bel primo tempo con le squadre che se la giocano a viso aperto. Le prime occasioni sono nerazzurre, con Ilicic e Palomino, ma a sbloccare la gara è un autogol di Donati, (il vento non lo aiuta di certo). Segue il raddoppio di Zapata con un colpo di testa, ma Saponara con un gran gol e Donati, che si fa perdonare per l’autorete, riportano la gara in parità. Al termine del primo tempo si va al riposo sul 2-2

Lecce – Atalanta 2-2 [17′ aut. Donati (L), 23′ Zapata (A), 29′ Saponara (L), 39′ Donati (L)]

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula. All. Liverani



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini