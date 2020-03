ADL e Mertens, a pranzo, da soli: si discute del rinnovo

Sono arrivati uno dopo l’altro. Ad ora di pranzo. Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens all’ Hotel Vesuvio, per un mangiare, insieme. Si sono accomodati in una sala appartata del ristorante Caruso Roof Garden del pentastellato Albergo di via Partenope, per poter parlare. Facile intuire di cosa…Senza intermediazione altrui, i due stanno discutendo del rinnovo contrattuale del nazionale belga, fresco di record con la maglia del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha offerto un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus, Mertens, prima di accettare, vuole che la società azzurra soddisfi un’altra richiesta: un bonus di cinque milioni di euro al momento della firma. Il fatto che se ne parli, significa che quantomeno c’è unità di intenti. Mertens non ha mai nascosto l’intenzione di continuare la sua avventura a Napoli e la società da parte sua, anche ieri tramite le parole del DS Giuntoli ha fatto capire che c’è l’intenzione di siglare l’accordo: “Stiamo parlando con il suo entourage. Gli dobbiamo tanto. Se vorrà restare, saremo felici di ripartire con lui”

