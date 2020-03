Non tutti top nella difesa azzurra, “Il Mattino” scova un flop!

Per ammissione dello stesso Gattuso, è la difesa il reparto a cui sta dedicando più cure. Certo, al momento c’è ancora qualcosa da registrare, disattenzioni da evitare, ma il recupero, a poco a poco degli uomini della difesa sta aiutando il tecnico a porre limiti all’emergenza. Ieri sera, questi i giudizi in merito ai difensori azzurri:

DI LORENZO 6,5

Spinge con forza e con gamba. Mantiene un baricentro costantemente più alto di Hysaj ed in diverse circostanze si propone per il cross, leggendo bene anche i movimenti della difesa preventiva: Ansaldi non riesce mai a sfondare e trova anche un bel diagonale che Sirigu sventa. E poi anche il gol del 2-0

MANOLAS 7

Salva in avvio la sua porta con un intervento sulla linea su tiro di De Silvestri. Determinate in chiusura anche una seconda volta nei primi minuti. Consacra il suo primo tempo con la rete del vantaggio di testa, il terzo della stagione. Poi ligio al suo dovere, chiude ogni varco al timidissimo Zaza e all’irriconoscibile Belotti

MAKSIMOVIC 6,5

Altro che vice Koulibaly. Primo tempo di spessore, con tante chiusure su Belotti e su Zaza fatte che fa diventare sempre più complessa la stessa idea di poter fare a meno di lui nell’undici titolare. L’intensità del Toro non fa apparire la prestazione grandiosa, ma difficile che commetta un errore in appoggio

HYSAJ 5,5

Dimostra la solita capacità di adattamento, giocando a sinistra. Spinge quando serve, tiene bene la posizione su De Silvestri che lo attacca ogni volta che può, limita le sortite offensive granata con sicurezza. Di tanto in tanto è come se andasse nel pallone, anche se i suoi errori non producono danni